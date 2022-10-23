Xi: Çin Dünyaya Daha da Açılacak

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günü yaptığı açıklamada Çin'in, kapısını dünyanın geri kalanına daha fazla açacağını söyledi.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günü yaptığı açıklamada Çin'in, kapısını dünyanın geri kalanına daha fazla açacağını söyledi.

Xi, Büyük Halk Salonu'nda basınla yaptığı toplantıda, müreffeh bir Çin'in dünya için çok daha fazla fırsat yaratacağını belirterek "Reformları ilerletmede, kapsamlı dışa açılmada ve yüksek kaliteli kalkınmayı sürdürmede kararlı olacağız" dedi.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı olan Xi, Çin'in dünyadan izole bir şekilde gelişemeyeceği gibi dünyanın da gelişimi için Çin'e ihtiyacı olduğunu söyledi.

Xi, Çin'in 40 yılı aşkın süredir aralıksız reform ve dışa açılma yoluyla hızlı ekonomik büyüme ve uzun vadeli sosyal istikrar olmak üzere çifte mucize yarattığını ifade etti.

Çin ekonomisinin büyük bir dayanıklılığa ve potansiyele sahip olduğunu söyleyen Xi, "Güçlü temeller değişmeyecek ve uzun vadede olumlu bir yönde gitmeye devam edilecek" dedi.