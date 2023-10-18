BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine yönelik ortak arayışta çok boyutlu bir Kuşak ve Yol bağlantı ağı kuracağını belirtti.

Xi: Çin Çok Boyutlu Bir Kuşak ve Yol Bağlantı Ağı Kuracak

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine yönelik ortak arayışta çok boyutlu bir Kuşak ve Yol bağlantı ağı kuracağını belirtti.

Xi, Çarşamba günü 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun açılış töreninde yaptığı açılış konuşmasında ülkesinin Çin-Avrupa Demiryolu Ekspres hattının yüksek kaliteli gelişimine hız vereceğini, trans-Hazar uluslararası ulaşım koridoruna katılacağını ve Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi İşbirliği Forumu'na ev sahipliği yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı, Çin'in diğer ülkelerle birlikte Avrasya kıtası boyunca doğrudan demiryolu ve karayolu taşımacılığı ile birbirine bağlanan yeni bir lojistik koridoru inşa edeceğini de ifade etti.

Xi, "Deniz İpek Yolu projesi kapsamında limanları, nakliye ve ticaret hizmetlerini güçlü şekilde entegre edecek ve Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru ile Hava İpek Yolu'nun inşasını hızlandıracağız" dedi.