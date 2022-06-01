Xi: Çin, Bae ile Dostluk ve İşbirliğini İlerletmeye Hazır - Haberler

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, Çin'in dostluk ilişkilerini sağlamlaştırmak, karşılıklı güveni pekiştirmek ve işbirliğini ilerletmek için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Xi, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin tarafının, Çin-BAE kapsamlı stratejik ortaklığını iki ülke halkının yararına sürekli olarak zenginleştirmek istediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, her iki tarafın da ortak çabaları sayesinde, Çin ile BAE arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığının sürekli sağlamlaştırıldığını ve ilerletildiğini, ayrıca çeşitli alanlardaki dostane işbirliğinin tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

Xi, iki tarafın Kovid-19 pandemisi karşısında birbirlerine yardım ettiğini, pandemiyle mücadelede derinlemesine işbirliği yaptığını ve Çin-BAE ilişkilerinin direncini ve büyük beklentilerini gözler önüne seren çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini istikrarlı şekilde ilerlettiğini belirtti. BAE lideri ile Beijing Kış Olimpiyatları'nın Şubat ayında düzenlenen açılış töreni için Çin'e yaptığı ziyaret sırasında ikili ilişkilerin gelişimi konusunda geniş çerçevede uzlaşıya vardıklarını hatırlatan Xi, bu anlamda işbirliğinin olumlu ilerleme kaydettiğini belirtti. Xi, Çin tarafının BAE'yi, ulusal egemenlik, güvenlik ve istikrarı koruma, ayrıca ulusal şartlarına uygun kalkınma yolunu bağımsız olarak keşfetme konusunda sağlam şekilde desteklediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı ayrıca, ülkesinin ikili ilişkilerdeki temel çıkarları sağlam şekilde desteklemek ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normların yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak için BAE ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti. Çin'in BAE ile pandemi ile mücadeledeki işbirliğini ilerletmeye, Kuşak ve Yol İnisiyatifi sinerjisini BAE'nin kalkınma stratejileriyle güçlendirmeye ve ikili işbirliğinin derinleştirilmesine olanak sağlamaya hazır olduğunu belirten Xi, iki tarafın da halkları arasında daha güçlü bağlar kurulmasını destelemek için halklar arası ve kültürel alışverişin hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Xi ayrıca, Çin'in uluslararası ve bölgesel meseleler konusunda BAE ile yakın iletişimi sürdürmeye, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi konusundaki koordinasyonu güçlendirmeye, Ortadoğu'da barış ve istikrarı korumaya, daha adil ve eşit bir küresel yönetim sistemi için çalışmaya ve kalıcı barış ve dünyanın uzun vadeli kalkınmasına olumlu katkılar sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. Şeyh Muhammed ise Şubat ayında Çin'i ziyareti sırasında Beijing Kış Oyunları Olimpiyatı'nın açılış törenine katılmaktan ve Cumhurbaşkanı Xi ile görüşmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Devlet Başkanı, BAE ve Çin'in Kovid-19 pandemisiyle mücadele de dahil olmak üzere pek çok alanda verimli işbirliği yaptığını vurguladı.

BAE Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Xi ile olan kardeşliğe dayalı derin dostluğa değer verdiğini ve ülkesinin Çin ile ilişkilerinin sürekli gelişmesini desteklemek için elinden geleni yapacağını söyledi. BAE'nin geçmişte ve günümüzde olduğu gibi her zaman Çin'in yanında olacağını yineleyen BAE Devlet Başkanı, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın ortak çabalarla, daha da parlak bir geleceği kucaklayacağı ve iki ülke halkının yararına olacağı yönündeki inancını dile getirdi.

Xinhua / Güncel