Xi: Çin, Avustralya ile Karşılıklı Saygı ve Kazan-Kazan İlkesi Temelinde İlişkileri İlerletmeye Hazır

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü, Çin'in Avustralya ile karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde ilişkileri ilerletmeye hazır olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü, Çin'in Avustralya ile karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde ilişkileri ilerletmeye hazır olduğunu söyledi.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü kutlaması kapsamında Xi ve Avustralya Genel Valisi David Hurley ile Başbakan Anthony Albanese karşılıklı tebrik alışverişinde bulundu.

Xi mesajında, Çin ile Avustralya arasında 50 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, çeşitli alanlarda faydalı işbirliğinin verimli sonuçlar doğurduğunu ve iki ülke halkına somut faydalar sağladığını söyledi.

Xi, Asya-Pasifik bölgesinin önemli ülkeleri olan Çin ve Avustralya arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmesinin, yalnızca kendi halklarının temel çıkarlarına değil, aynı zamanda bölgede ve dünyada barış, istikrar ve refahın geliştirilmesine de hizmet ettiğini belirtti.

Xi, Çin-Avustralya ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünü bir fırsat olarak değerlendirmek, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkelerine bağlı kalarak, Çin-Avustralya kapsamlı stratejik ortaklığının sürdürülebilir kalkınmasını teşvik edip, iki ülkeye fayda sağlamaya devam etmek için Avustralya tarafıyla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.