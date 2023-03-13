Xi, Büyük Ülke İnşasına ve Ulusal Yeniden Canlanmaya Katkıda Bulunmanın Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, büyük, modern bir sosyalist ülkenin inşasına ve ulusal yeniden canlanmanın ileriye taşınmasına katkıda bulunma çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, büyük, modern bir sosyalist ülkenin inşasına ve ulusal yeniden canlanmanın ileriye taşınmasına katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Xi Pazartesi günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun kapanış toplantısına hitaben yaptığı konuşmada, bugünden itibaren 21. yüzyılın ortalarına kadar tüm Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) ve tüm Çin halkının ana görevinin Çin'i her bakımdan büyük, modern bir sosyalist ülke haline getirmek ve Çin ulusunun her cephede yeniden canlanmasını ilerletmek olacağını belirtti.

Çin lideri, "Büyük, modern bir sosyalist ülke inşa etme ve ulusal yeniden canlanmanın ilerletilmesi meşalesi, tarihsel süreçte bizim kuşağa geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Xi, Çin modernleşmesinin 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nde alınan stratejik kararlar uyarınca hızlandırılması gerektiğine vurgu yaptı.