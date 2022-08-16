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Xi, Büyük Kilise Yangını Nedeniyle Mısır Cumhurbaşkanı'na Başsağlığı Diledi

Xi, Büyük Kilise Yangını Nedeniyle Mısır Cumhurbaşkanı'na Başsağlığı Diledi

Güncel Haberler

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, ülkede çıkan büyük kilise yangını nedeniyle Salı günü taziye mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, ülkede çıkan büyük kilise yangını nedeniyle Salı günü taziye mesajı gönderdi. Xi mesajında, ağır kayıplara yol açan kilise yangınını öğrendiğinde sarsıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Xi, Çin hükümeti ile halkı ve kendi adına, yangında ölenler için başsağlığı dilerken, yaslı ailelere en içten taziyelerini iletip yaralılara acil şifalar diledi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Mısır Güncel Haberler

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