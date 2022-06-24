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Xi, Brıcs Ülkelerini İnovasyon ve İşbirliği ile İlerlemeye Çağırdı

Xinhua - Güncel
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Xi, Brıcs Ülkelerini İnovasyon ve İşbirliği ile İlerlemeye Çağırdı

BEİJİNG, 24 Haziran(Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü BRICKS ülkelerini inovasyonda çığır açmayı ve işbirliği potansiyellerini ve canlılığı teşvik etmeyi sürdürmeye çağırdı.

14. BRICS Zirvesi'nde video bağlantısı aracılığıyla konuşan Xi, "Teknoloji tekeli, ablukalar ve engeller yoluyla diğer ülkelerin inovasyonunu ve gelişimini engelleme ve kendi hegemonik statülerini koruma girişimleri başarısızlığa mahkumdur" dedi.

Xi, daha fazla insanın teknolojik başarılara erişmesine olanak vermek için küresel teknoloji yönetimini geliştirme çabalarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Xi, aralarında Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Xiamen'de başlatılan Yeni Sanayi Devrimi İnovasyon Merkezi'ne ilişkin BRICS Ortaklığı'nın hızlandırılmış gelişiminin de bulunduğu, bu yıl beş ülkenin endüstriyel politikalarında sinerji oluşturmak amacıyla yeni bir yol açma çabalarında kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti.

Xi, inovasyon ve girişimcilik konusundaki işbirliğini geliştirmek amacıyla bir yetenek havuzu oluşturmak için de adımlar atıldığını sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel

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