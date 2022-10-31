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Xi, Brezilya Devlet Başkanı Seçilen Lula da Silva'yı Tebrik Etti

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Xi, Brezilya Devlet Başkanı Seçilen Lula da Silva'yı Tebrik Etti

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Luiz Inacio Lula da Silva'ya, Brezilya'nın yeni devlet başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Luiz Inacio Lula da Silva'ya, Brezilya'nın yeni devlet başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

Xi mesajında, hem gelişmekte olan hem de yükselen önemli ve büyük iki ülke olarak Çin ve Brezilya'nın, geniş ortak çıkar ve sorumlulukları paylaştığına işaret etti.

Çin ve Brezilya arasında 48 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, iki ülkede art arda gelen hükümetlerin ve toplumun tüm kesimlerinin ortak çabalarıyla, ikili ilişkiler, verimli sonuçlar veren pek çok alanda yapılan işbirliği ile uzun vadeli bir gelişmeye tanık oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Brezilya Lula Güncel Haberler

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