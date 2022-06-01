Xi, Brezilya'daki Şiddetli Sel Nedeniyle Bolsonaro'ya Başsağlığı Dileklerini Gönderdi - Haberler

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Xi, Brezilya'daki Şiddetli Sel Nedeniyle Bolsonaro'ya Başsağlığı Dileklerini Gönderdi

Xinhua - Güncel
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Xi, Brezilya'daki Şiddetli Sel Nedeniyle Bolsonaro'ya Başsağlığı Dileklerini Gönderdi

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya ülkesinde yaşanan ve ağır kayıplara yol açan şiddetli sel felaketi nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya ülkesinde yaşanan ve ağır kayıplara yol açan şiddetli sel felaketi nedeniyle taziye mesajı gönderdi. Xi, mesajında kuzeydoğu Brezilya'da ağır can ve mal kayıplarına neden olan büyük selleri öğrendiğinde şok olduğunu söyledi. Çin Cumhurbaşkanı, kurbanlara samimi başsağlığı dileklerini ve yakınlarını kaybeden aileler ile felaketin yaşandığı bölgelerdeki vatandaşlara da samimi üzüntülerini iletti. Xi, yaralıların da bir an önce iyileşmesi dileğini sundu.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Brezilya Sel Güncel Haberler

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