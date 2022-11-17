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Xi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Yeni Üyelerini Göreve Başlamalarından Dolayı Kutladı

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Xi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Yeni Üyelerini Göreve Başlamalarından Dolayı Kutladı

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Zeljka Cvijanovic, Zeljko Komsic ve Denis Becirovic'e, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni üyeleri olarak göreve başlamaları nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Zeljka Cvijanovic, Zeljko Komsic ve Denis Becirovic'e, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni üyeleri olarak göreve başlamaları nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

Xi, Çin ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin, siyasi açıdan karşılıklı güçlü güven ve çeşitli alanlarda verimli tatbiki işbirliği sayesinde son yıllarda istikrarlı şekilde gelişimini sürdürdüğünü belirtti.

Çin ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini ifade eden Xi, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri iki ülke ve halklarının yararına daha üst seviyeye çıkarmak ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluk ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini daha da derinleştirmek üzere Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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