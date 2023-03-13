Xi, 'Bir Ülke, İki Sistem' ve Ulusal Yeniden Birleşme Yolunda İlerlemenin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, "bir ülke, iki sistem" uygulamasını ve ulusal yeniden birleşmeyi ilerletme yönündeki somut çabaların önemini vurguladı.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, "bir ülke, iki sistem" uygulamasını ve ulusal yeniden birleşmeyi ilerletme yönündeki somut çabaların önemini vurguladı.

Xi bu açıklamayı Pazartesi günü, 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun kapanış toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada yaptı.

Xi, her ikisi de yüksek derecede özerkliğe sahip olacak şekilde Hong Kong halkının Hong Kong'u, Makao halkının da Makao'yu yönettiği "bir ülke, iki sistem" politikasını tam, sadık ve kararlı bir şekilde uygulamanın gereğini vurguladı.

Çin lideri, Hong Kong ve Makao'da hukuka dayalı yönetişime bağlı kalmanın ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ni ve Makao Özel İdari Bölgesi'ni ekonomilerini büyütmeleri, halklarının yaşamlarını iyileştirmeleri ve kendilerini ülkenin genel kalkınmasına daha iyi entegre etmeleri yolunda desteklemenin öneminin altını çizdi.

Xi, tek Çin ilkesine ve 1992 Konsensüsü'ne bağlı kalmanın, Boğazlar arası ilişkilerin barışçıl gelişimini aktif olarak desteklemenin, dış müdahale ile "Taiwan'ın bağımsızlığı" ayrılıkçı faaliyetlerine kararlı bir şekilde karşı çıkmanın ve ulusal yeniden birleşme sürecini kararlı bir şekilde ilerletmenin önemini vurguladı.