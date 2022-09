Xi, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'yla Görüştü

SEMERKANT, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü öğleden sonra Özbekistan'ın Semerkant kentinde bulunan Forumlar Majmuasi Kompleksi'nde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yla biraraya geldi. İki cumhurbaşkanı, ikili ilişkileri her türlü koşulda geçerli olacak kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltmeye karar verdi. Xi, Çin'le Belarus arasında 30 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli güçlenip bir üst düzeye çıktığını ve çok yönlü işbirliği içinde sağlam bir ilerleme kaydettiğini vurguladı. Xi, Çin-Belarus ilişkilerinin, her türlü koşulda geçerli olacak geniş kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltilmesinin, ikili ilişkilerde tarihi bir sıçrama anlamına geldiğini belirtti. Xi, Çin'in karşılıklı siyasi desteğin artırılması, çeşitli alanlarda işbirliği potansiyelinin açığa çıkarılması, Çin-Belarus ilişkilerinde daha fazla ilerlemenin teşvik edilmesi ve iki halka daha fazla fayda sağlanması yönünde Belarus'la çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda Belarus'un her zaman Çin'e verdiği güçlü desteğin Çin tarafından büyük takdirle karşılandığını vurgulayan Xi, Çin'in kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu benimsemesinde Belarus'u güçlü şekilde desteklediğini ve dış güçlerin herhangi bir bahaneyle Belarus'un iç işlerine müdahale etmesine karşı olduğunu ifade etti. Xi, Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin uygulanmasının desteklenmesi ve uluslararası adalet ve hakkaniyetin korunmasında Belarus'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Xi, Çin'in Belarus'la yakın alışverişlerini sürdüreceğini, yatırım, ekonomi, ticaret ve diğer alanlarda karşılıklı olarak yarar sağlayan, kazan-kazan işbirliğini yürüteceğini, yeşil, akıllı, çevre dostu ve dijital olarak gelişmiş bir Çin-Belarus Sanayi Parkı geliştireceğini açıkladı. İki tarafın, Çin-Belarus yerel işbirliği yılını bir başarı hikayesine dönüştürmeye ve üniversiteli yeteneklerin ortak eğitimini yürütmeye ihtiyacı olduğunu hatırlatan Xi, Çin'in Kovid-19'la mücadelesinde Belarus'a destek ve yardım sağlamayı sürdüreceğini dile getirdi.

Belarus gibi birçok ülke için Çin'in son derece güvenilir bir ortak olduğunu vurgulayan Lukaşenko ise, Belarus-Çin ilişkilerinin, her türlü koşulda geçerli olacak kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltilmesinin, ikili ilişkilerin güçlü büyümesi ve potansiyel ihtiyaçlarıyla tamamen uyumlu olduğunu söyledi. Belarus'un, Çin'le ilişkilerin derinleştirilmesine sarsılmaz şekilde bağlı olduğunu kaydeden Lukaşenko, Belarus'un güçlü şekilde Çin'in kalkınmasını ve güçlenmesini, Çin'in ulusal yeniden birleşmesini ve Çin'in Taiwan'la ilgili hususlar gibi temel konulardaki pozisyonunu sağlam bir şekilde desteklediğini ifade etti. Belarus'un her zaman Çin'le omuz omuza hareket edeceğini ve Çin'in en güvenilir dostu olacağını vurgulayan Lukaşenko, Belarus tarafının, Çin'in başarılı kalkınma deneyiminden daha fazla şeyler öğrenmeye ve ikili pratik işbirliğini her alanda güçlendirmeye hazır olduğu söyledi. Belarus'un Çin tarafından geliştirilen bir dizi önemli inisiyatifi desteklediğini ve Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) gibi çok taraflı çerçevelerde Çin'le yakın işbirliği yapmayı umduğunu ifade eden Lukaşenko, Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'ne tam başarı diledi. Görüşme sonrasında iki taraf, Çin Halk Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti arasında her türlü koşulda geçerli kapsamlı stratejik işbirliği kurulması hakkında bir ortak yazılı açıklamada bulundu ve bilim ve teknoloji, yargı, tarım ve e-ticaret gibi alanlarda işbirliği belgeleri imzaladı. Çin heyetinden Ding Xuexiang, Yang Jiechi, Wang Yi, He Lifeng ve diğer yetkililer de görüşmeye katıldı.