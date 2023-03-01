Xi, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile Görüştü

BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Beijing'de Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile biraraya geldi.

Xi, geçen yıl Eylül ayında Semerkant'ta Lukaşenko ile birlikte, çeşitli alanlarda ikili işbirliğine güçlü bir ivme kazandırarak, ikili ilişkilerin her türlü koşulda geçerli olacak bir kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltildiğini duyurduklarını hatırlattı.

Çin için bu yıl, Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nde belirlenen yol gösterici ilkelerin tam olarak uygulanmaya başlanması açısından önem taşıyor. Xi, Çin'in yüksek kalitedeki kalkınma ve modernizasyon sürecinin Belarus da dahil olmak üzere diğer ülkelere yeni fırsatlar getireceğini söyledi.

Çin ile Belarus arasındaki sağlam dostluğu öven Xi, iki tarafın siyasi anlamda karşılıklı güveni daha da ilerletmelerinin ve birbirleri için iyi birer dost ve ortak olarak kalmalarının önemini vurguladı.

Xi, Belarus'un, Çin'in Taiwan, Xinjiang, Hong Kong ve insan haklarıyla ilgili konularda sergilediği haklı tavra verdiği güçlü desteği takdir ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Xi, iki tarafın birbirlerinin kalkınma yolu seçimini kararlı şekilde desteklemeleri, ülkelerinin temel çıkarlarının korunmasında birbirlerine yardımcı olmaları, içişlerine yönelik dış müdahalelere karşı çıkmaları, ayrıca egemenliklerini ve siyasi güvenliklerini korumaları gerektiğini söyledi.

İki lider görüşmede, ekonomik ve ticari işbirliğini ilerletme, Çin-Belarus Sanayi Parkı'nın inşasında iyi bir iş çıkarma ve Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi hizmeti gibi bağlantı projelerinde işbirliğini ilerletmek için Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak inşasına odaklanma konularında görüş birliğine vardı.