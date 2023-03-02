Xi, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile Biraraya Geldi Güncel Haberler BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Beijing'de biraraya geldi. Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, görüşmeleri öncesinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko için karşılama töreni düzenliyor, 1 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua) BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Beijing'de biraraya geldi. Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, görüşmeleri öncesinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko için karşılama töreni düzenliyor, 1 Mart 2023. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua) Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, görüşmeleri öncesinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko için karşılama töreni düzenliyor, 1 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile biraraya geldi, 1 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleşen görüşmelerinin ardından, yeni dönemde her türlü koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığın ilerletilmesine ilişkin ortak bildiriyi imzalıyor, 1 Mart 2023. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleşen görüşmelerinin ardından, yeni dönemde her türlü koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığın ilerletilmesine ilişkin ortak bildiriyi imzalıyor, 1 Mart 2023. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Belarus Pekin Güncel Haberler

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