Xi, Beijing-Tianjin-Hebei Bölgesinin Çin Modernleşmesine Giden Yolda Örnek Olmasını İstedi

SHİJİAZHUANG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin eşgüdümlü kalkınmasında yeni zirvelere ulaşılması ve bölgenin Çin'in modernleşmesine giden yolda öncü ve örnek olması yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

SHİJİAZHUANG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin eşgüdümlü kalkınmasında yeni zirvelere ulaşılması ve bölgenin Çin'in modernleşmesine giden yolda öncü ve örnek olması yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, Hebei eyaletini teftiş ederken, başkanlık ettiği Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin eşgüdümlü kalkınmasını destekleme konulu toplantı sırasında söz konusu çağrıyı yaptı.

Xi, Perşembe ve Cuma günleri Cangzhou ve Shijiazhuang kentlerine giderek kırsal bölgeler ile bir liman ve bir araştırma enstitüsünün bulunduğu yerleri ziyaret etti.