Xi, Bangladeş Cumhurbaşkanlığı Görevine Başlayan Çuppu'yu Tebrik Etti

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Muhammed Şahabuddin Çuppu'ya Bangladeş'in Cumhurbaşkanı olarak göreve başlaması münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi.

Xi mesajında, Çin ve Bangladeş'in geleneksel dostluk ilişkilerine sahip komşu iki ülke olduğunu ifade etti.

İki ülkenin diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana her zaman birbirine saygı gösterdiğini, birbirine eşit davrandığını, iki tarafın da kendi temel çıkarlarıyla ilgili konularda birbirine destek olduğunu belirten Xi, ikili ilişkinin ülkeler arasında dostça bir arada yaşama ve kazan kazan anlayışına dayalı işbirliğine örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Xi, Çin-Bangladeş ilişkilerinin gelişmesini son derece önemsediğini ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ilerletmek, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni yüksek kaliteli biçimde ortaklaşa tesis etmek ve iki ülke halkının yararına olacak şekilde Çin-Bangladeş stratejik işbirliği ortaklığının gelişmesini desteklemek için Çuppu ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.