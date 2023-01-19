Xi, Bahar Festivali Öncesinde Enerji Arzı ve Fiyatlarında İstikrara Vurgu Yaptı

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü yaptığı açıklamada Bahar Festivali öncesinde istikrarlı enerji arzı ve fiyatlarının önemini vurguladı.

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü yaptığı açıklamada Bahar Festivali öncesinde istikrarlı enerji arzı ve fiyatlarının önemini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, söz konusu açıklamaları ülke genelindeki halkın katılımıyla gerçekleştirdiği sanal görüşme sırasında yaptı.

Xi, Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Tarim Petrol Sahası çalışanlarına hitaben, "Enerji güvenliği, ülkemizin genel ekonomik ve sosyal kalkınmasını ilgilendiriyor. Bu, en önemli güvenlik konularından biridir" diye konuştu.

Kışın, Çin'de enerji kullanımının en yoğun dönemi olduğunu kaydeden Xi, kömür, elektrik, petrol ve doğalgaz arzının sağlanması ve fiyatlarının sabit tutulması için hiçbir çabadan kaçınılmaması gerektiğini dile getirdi.

Xi, olası aşırı soğuk dalgalarına karşı tam olarak hazır olmanın, enerji arzını güvence altına almanın ve insanların bu kışı sıcak geçirmelerini sağlamanın önemine vurgu yaptı.

Doğrudan merkezi hükümetin yönetimindeki devlete ait işletmelerin oynadığı rolün önemine dikkat çeken Xi, bu şirketlerden üretimi artırmak ve ekonomik ve sosyal kalkınmanın enerji tüketimi ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü çabayı göstermelerini istedi.

Xinjiang'ın Taklamakan Çölü'nde bulunan Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne ait Tarim Petrol Sahası, ülkenin Batıdan Doğuya doğalgaz boru hatları için önde gelen bir doğalgaz kaynağı konumunda bulunuyor. Bu saha, Xinjiang'ın güneyindeki ve boru hatları boyunca uzanan eyalet, bölge ve belediyelerdeki vatandaşlara doğalgaz sağlıyor.