Xi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le Görüştü

SEMERKANT, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe öğleden sonra, Özbekistan'ın Semerkant kentinde bulunan Forumlar Majmuasi Kompleksi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile biraraya geldi. Xi, bu yılın Çin ile Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yılı olduğunu söyledi. Çin, Azerbaycan'ın kendi halkı tarafından bağımsız bir şekilde seçilen kalkınma yolunu destekliyor. İki tarafın ikili ilişkilerini stratejik bir yükseklikten bakarak planlamaları, stratejik karşılıklı güveni artırmaları, karşılıklı desteği yükseltmeleri, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini derinleştirmeleri ve iki ülke arasında çok çeşitli alanlarda istikrarlı, derinlikli ve uygulamaya dönük işbirliği için çalışmaları gerekiyor.

Xi, halihazırda uluslararası durumun derin ve karmaşık değişimlerden geçtiğinin altını çizdi. Durumun karmaşıklığı arttıkça uluslararası toplumun dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmelerine duyulan ihtiyaç da artıyor. Çin, Azerbaycan'ın Küresel Kalkınma İnisiyatifi (GDI) ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin (GSI) hayata geçirilmesine katılmasından memnuniyet duyuyor. İki tarafın ticareti artırmaları, ticaret yapısını optimize etmeleri, Çin-Avrupa Ekspres yük treni hizmetlerinin sayısını çoğaltmaları ve uluslararası tedarik zincirlerinin engelsiz faaliyetlerini garanti etmeleri gerekiyor. Xi, Çin ile Azerbaycan arasındaki Kuşak ve Yol işbirliğinin büyük bir potansiyel taşıdığına inandığını belirtti. İki tarafın, halklar arası ve kültürel alışverişleri artırmaları ve iki ülke halkı arasındaki dostluğu derinleştirmeleri gerekiyor. Çin, Azerbaycan'ın bölgede güvenlik, istikrar, kalkınma ve refah için çalışmak amacıyla Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) ile işbirliği yapmasını destekliyor.

Aliyev, Azerbaycan ve Çin'in gerçek stratejik ortaklar olduklarını, iki tarafın uluslararası ilişkilerde yakın iletişimi muhafaza ettiklerini ve iki taraflı işbirliğinin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Azerbaycan, Kovid-19 aşıları tedarik ettiği için Çin'e teşekkür etmektedir; bu, Çin'in daima savunduğu dayanışma ruhunu tam olarak gösteriyor. Azerbaycan, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünü, çok çeşitli alanlarda uygulamaya dönük işbirliğini derinleştirmek için bir fırsat olarak kullanacak. Aliyev; Azerbaycan'ın tek-Çin politikasına bağlı olduğunu, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü güvence altına almasını güçlü bir şekilde desteklediğini, Çin'in iç işlerine müdahale eden veya Çin'i bölen her türlü harekete karşı olduğunu ve temel çıkarlarını güvence altına almasında Çin'e güçlü bir destek verdiğini söyledi. Azerbaycan tarafı, Çin tarafının önerdiği GSI ve GDI'yi destekliyor ve Çin tarafıyla Kuşak ve Yol işbirliğine aktif bir şekilde katılacak. Çin heyetinden Ding Xuexiang, Yang Jiechi, Wang Yi, He Lifeng ve diğer yetkililer de görüşmeye katıldı.