Xi, Arnavutluk'un Yeni Cumhurbaşkanı'nı Tebrik Etti - Haberler

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Xi, Arnavutluk'un Yeni Cumhurbaşkanı'nı Tebrik Etti

Xinhua - Güncel
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Xi, Arnavutluk'un Yeni Cumhurbaşkanı'nı Tebrik Etti

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Arnavutluk'un yeni göreve gelen Cumhurbaşkanı Bayram Begay'a Pazar günü bir tebrik mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Arnavutluk'un yeni göreve gelen Cumhurbaşkanı Bayram Begay'a Pazar günü bir tebrik mesajı gönderdi. Çin ve Arnavutluk'un derin bir geleneksel dostluğa sahip olduğuna dikkat çeken Xi, son yıllarda Kuşak ve Yol, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri işbirliğinin platformlar olarak ortak şekilde inşa edilmesinin iki ülkenin karşılıklı siyasi güvenini artırdığını, politikalara dair iletişimi güçlendirdiğini ve pratik işbirliğini destekleyerek ikili ilişkilerde yeni ilerlemeler kaydettiğini sözlerine ekledi. Çin-Arnavutluk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem atfettiğini kaydeden Xi, tüm alanlarda ikili etkileşimleri derinleştirmek ile iki ülkeye ve halklarına fayda sağlayacak, iki tarafın da çıkarına olan işbirliğinin meyvelerini sağlamlaştırmak için Cumhurbaşkanı Begay'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu da ifade etti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Güncel Haberler

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