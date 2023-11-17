Xi, Apec Toplantısı Sırasında Gayriresmi Diyalog ve Çalışma Yemeğine Katıldı
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SAN FRANCISCO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı sırasında gayriresmi bir diyalog ve çalışma yemeğine katıldı, 16 Kasım 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)
SAN FRANCISCO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı sırasında gayriresmi bir diyalog ve çalışma yemeğine katıldı, 16 Kasım 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel