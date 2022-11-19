Xi, Apec Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda Serbest ve Açık Ticaret Çağrısı Yaptı

BANGKOK, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cumartesi günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, serbest ve açık ticaret ile yatırımın Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği'nin (APEC) amaç ve ilkelerinin ve ayrıca Putrajaya Vizyonu 2040'ın gerçekleştirilmesinin temel direği olduğunu bildirdi.

BANGKOK, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cumartesi günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, serbest ve açık ticaret ile yatırımın Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği'nin (APEC) amaç ve ilkelerinin ve ayrıca Putrajaya Vizyonu 2040'ın gerçekleştirilmesinin temel direği olduğunu bildirdi.

Çin Cumhurbaşkanı bu açıklamasını, katılmaya devam ettiği ve sürdürülebilir ticaret ve yatırımla ilgili konuların tartışıldığı 29. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda yaptı.

Gerçek çok taraflılığın desteklenmesi ve çok taraflı ticaret sisteminin korunması çağrısı yapan Xi, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin sıkı bir şekilde muhafaza edilmesi ve küresel endüstriyel zincirlerin ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarının korunması gerektiğini söyledi.

Xi ayrıca herkes için fayda sağlamaya ve karşılıklı fayda elde etmeye bağlı kalmaya çağırdı. Kalkınmanın kapsayıcılığına öncelik verilmesi gerektiğini belirten Xi, eşit istişare, ortak katılım ve ortak faydalar içeren bir bölgesel ekonomik işbirliği mimarisi inşa etmeye, herkese fayda sağlayacak bir Asya-Pasifik pazarını teşvik etmeye ve birbirine bağlı kalkınma yoluyla tüm tarafların ortak büyümesini ve kendi güçlü yönlerinden yararlanma yoluyla kazan-kazan işbirliğini gerçekleştirmeye çağırdı.

Daha fazla dışa açılma ve bölgesel işbirliğini destekleyen Xi, Asya-Pasifik'te refahın ortaklaşa teşvik edilmesi çağrısı da yaptı. Xi, bölgenin açılımı aktif olarak genişletmesi ve bölgesel ekonomik işbirliğini kapsamlı bir şekilde yükseltmesi gerektiğine işaret etti.

Xi, Çin'in yüksek standartta dışa açılma kararlılığının değişmeyeceğini ve Çin'in dışa açılma kapısının daha da genişleyeceğini vurguladı.

Toplantı sırasında APEC üyesi ekonomilerin liderleri, 2022 Liderler Bildirgesi'ni ve Biyo-Döngüsel-Yeşil Ekonomiye ilişkin Bangkok Hedefleri'ni yayınladı.