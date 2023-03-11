Xi, Anayasa'ya Bağlılık Yemini Etti

Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Askeri Komisyon Başkanı seçilen Xi Jinping, Cuma günü Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda, Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası'na bağlılık yemini etti.

SES 1 (Çince): Anonsör

"Şimdi 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumu için Anayasa'ya bağlılık yemini töreni düzenliyoruz.

Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Askeri Komisyonu Başkanı Xi Jinping yemin edecek.

Lütfen yemininizi edin."

SES 2 (Çince): Xİ JİNPİNG, Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Askeri Komisyonu Başkanı:

"Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası'na bağlı kalacağıma, Anayasa'nın otoritesini koruyacağıma ve yasal yükümlülüklerimi yerine getireceğime yemin ederim. Ülkeme ve halkıma sadık kalacağıma, görevimde kararlı ve dürüst olacağıma, halkın denetimini kabul edeceğime ve müreffeh, güçlü, demokratik, kültürel olarak gelişmiş, uyum içinde ve güzel büyük bir modern sosyalist ülke için çalışacağıma yemin ederim.

Yemin eden, Xi Jinping."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)