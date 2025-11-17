Xi'an Uluslararası Liman İstasyonu, Yük Taşımacılığında İlk Sırada

Xİ'AN, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Xi'an kentindeki Xi'an Uluslararası Liman İstasyonu, 2013'te faaliyete geçmesinden bu yana yük treni sefer sayısı, taşınan yük hacmi ve yüklü konteyner oranı gibi başlıca göstergelerde ülke genelinde yıllardır ilk sırada yer alıyor.

Günümüzde 59 demiryolu güzergahını işleten istasyon, yıllık 5,4 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik bir konteyneri ifade etmektedir) eş değer kapasiteyle hizmet verecek şekilde tasarlandı. Kazakistan-Xi'an limanı gibi projelerin tamamlanarak hizmete alınması, Avrupa ve Asya ile ticaret ve taşımacılığı kolaylaştırırken, kentin modern bir uluslararası ticaret ve lojistik merkezi haline dönüşümünü hızlandırıyor.