Haberler

Xi'an Uluslararası Liman İstasyonu, Yük Taşımacılığında İlk Sırada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Xi'an Uluslararası Liman İstasyonu, 2013'te faaliyete geçmesinden bu yana yük treni seferleri ve taşınan yük hacmiyle Çin genelinde lider konumda. İstasyonun 59 demiryolu güzergahı ile yıllık 5,4 milyon TEU kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor.

Xİ'AN, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Xi'an kentindeki Xi'an Uluslararası Liman İstasyonu, 2013'te faaliyete geçmesinden bu yana yük treni sefer sayısı, taşınan yük hacmi ve yüklü konteyner oranı gibi başlıca göstergelerde ülke genelinde yıllardır ilk sırada yer alıyor.

Günümüzde 59 demiryolu güzergahını işleten istasyon, yıllık 5,4 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik bir konteyneri ifade etmektedir) eş değer kapasiteyle hizmet verecek şekilde tasarlandı. Kazakistan-Xi'an limanı gibi projelerin tamamlanarak hizmete alınması, Avrupa ve Asya ile ticaret ve taşımacılığı kolaylaştırırken, kentin modern bir uluslararası ticaret ve lojistik merkezi haline dönüşümünü hızlandırıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahap Seçer'in acı günü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in acı günü
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Vahap Seçer'in acı günü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in acı günü
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri katıldığı programa damga vurdu

Erdoğan için söyledikleri katıldığı programa damga vurdu
Yunanistan'dan Türk tatilcilere skandal muamele

Yunanistan'dan Türk tatilcilere skandal muamele
Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım

Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray'da rekor ayrılık kapıda

Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray'da rekor ayrılık
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Eski Başbakan'a idam cezası, insanlığa karşı işlenen suçlardan yargılandı

Eski Başbakan'a idam cezası
Tom Cruise, Onursal Oscar Ödülü'nü aldı

Hollywood'un efsanesi ödül gecesinde herkesi duygulandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.