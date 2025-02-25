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Xi'an: Tarihi ve Kültürel Zenginliği ile Turistlerin Akınına Uğruyor

Xi'an: Tarihi ve Kültürel Zenginliği ile Turistlerin Akınına Uğruyor
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Çin'in tarihi başkenti Xi'an, 3.100 yıllık geçmişi ve birçok hanedana ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor. Kültürel kalıntıların korunması sayesinde her yıl çok sayıda turisti kendine çekiyor.

Xİ'AN, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'in 3.100 yıl önce kurulan ve 13 hanedanlığa başkentlik yapan Xi'an kenti, tarihi ve kültürel zenginliğiyle her yıl çok sayıda turisti kendine çekiyor.

Kültürel kalıntıların korunması ve değerlendirilmesine yönelik politikalar sayesinde Xi'an'ın tarihi ve kültürel mirası en iyi şekilde muhafaza ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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