Xi'an ile Hong Kong Arasında Hızlı Tren Seferleri Başladı

Xİ'AN, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında pazar günü doğrudan hızlı tren seferleri başlatıldı.

Her iki yönde de bir yolculuk 11 saatten az sürüyor. Doğrudan rota üzerinde Shaanxi, Henan, Hubei, Hunan ve Guangdong eyaletlerindeki istasyonlar bulunuyor.