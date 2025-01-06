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Xi'an ile Hong Kong Arasında Hızlı Tren Seferleri Başladı

Xi'an ile Hong Kong Arasında Hızlı Tren Seferleri Başladı
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Çin'in Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an ile Hong Kong arasında doğrudan hızlı tren seferleri başladı. Yolculuk süresi her iki yönde 11 saatten az sürüyor.

Xİ'AN, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında pazar günü doğrudan hızlı tren seferleri başlatıldı.

Her iki yönde de bir yolculuk 11 saatten az sürüyor. Doğrudan rota üzerinde Shaanxi, Henan, Hubei, Hunan ve Guangdong eyaletlerindeki istasyonlar bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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