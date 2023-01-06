Xi'an'dan Kalkan Çin-Avrupa Yük Treni Seferlerinde Büyük Artış Gerçekleşti

Xİ'AN, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da yerel yetkililer Perşembe günü düzenlenen bir basın toplantısında, 2022 yılında kentten kalkan Çin-Avrupa yük treni seferlerinde büyük bir artış yaşandığını söylediler.

Xİ'AN, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da yerel yetkililer Perşembe günü düzenlenen bir basın toplantısında, 2022 yılında kentten kalkan Çin-Avrupa yük treni seferlerinde büyük bir artış yaşandığını söylediler.

Chang'an Çin-Avrupa yük treni servisi geçtiğimiz yıl, 2021 yılına göre yüzde 20,8'lik artışla toplam 4.639 sefer düzenlerken bu seferlerde taşınan mal miktarı da yıllık yüzde 43,3 artarak yaklaşık 4,12 milyon tona ulaştı.

Xi'an, 2022 yılında Çin-Avrupa yük treni hizmeti veren Çin şehirleri arasında; tren seferi, taşınan kargo hacmi ve ağır konteyner oranı bakımından ilk sırada yer aldı.

2013 yılında açılan Chang'an servisi o tarihten bu yana kenti Asya ve Avrupa'da çeşitli noktalara bağlayan 17 kargo hattını hizmete soktu ve bu hatlarda toplam 16.054 sefer düzenledi.