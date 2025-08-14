Xi'an'dan Bakü'ye Fotovoltaik Modül Yükü Taşıyan Tren Yola Çıktı

Xi'an'dan Bakü'ye Fotovoltaik Modül Yükü Taşıyan Tren Yola Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Xi'an kentinden hareket eden X9043 sefer sayılı tren, 55 konteyner fotovoltaik modül yüküyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye doğru yola çıkarak, toplamda 30.000. seferini gerçekleştirmiş oldu.

Xİ'AN, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'dan çarşamba günü hareket eden X9043 sefer sayılı tren, 55 konteyner fotovoltaik modül yüküyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye doğru yola çıktı.

Bu seferle birlikte, 2013'te başlayan ilk seferden bu yana Xi'an'dan hareket eden Çin-Avrupa yük trenlerinin toplam sayısı 30.000'i aşarak yeni bir dönüm noktasına ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum

Özel'in gündemi sarsan iddiasına Bakan Tunç'tan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var

Sıcak hava balonu yere çakıldı! Ölü ve yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.