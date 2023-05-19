Xi'an'daki Tarihi Eserler Çin ve Orta Asya Arasındaki Kültürel Alışverişe Işık Tutuyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi olan Xi'an, tarihi bir şehir olarak 3.100 yıllık geçmişe sahip.Eskiden Chang'an olarak bilinen şehir, tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası konumunda bulunuyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi olan Xi'an, tarihi bir şehir olarak 3.100 yıllık geçmişe sahip.

Eskiden Chang'an olarak bilinen şehir, tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası konumunda bulunuyor.

Xi'an'da bulunan Shaanxi Arkeoloji Müzesi'nin ev sahipliği yaptığı çok sayıdaki kültürel eser, eski çağlarda Çin ve Orta Asya arasında gelişen etkileşimin kanıtı niteliğinde.

SES (Çince): DİNG YAN, Shaanxi Eyaleti Arkeoloji Enstitüsü:

"Bu çömlek heykeli 2018'de Xianyang kentinin Weicheng bölgesinde ortaya çıkarıldı. Heykel görünüşü, belirgin sakalı, iri gözleri, belirgin burnu ve özel çizmeleriyle oldukça belirgin özelliklere sahip. Mezarlarda bulunan bu çömlek heykeller, Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde Chang'an bölgesi ile Orta Asya arasında sık sık gerçekleşen etkileşimin bir kanıtı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor. (XHTV)