Xi'an'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 2 Kişi Öldü, 16 Kişi Kayboldu

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın banliyölerinde meydana gelen şiddetli yağışlar, kaya, toprak kayması ve çamur sellerine neden oldu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de kayboldu. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Xİ'AN, 12 Ağustos (Xinhua) -- Yerel yetkililer, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın banliyölerinde Cuma akşamı şiddetli yağmurların kaya, toprak kayması ve çamur sellerine neden olmasının ardından 2 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin de kaybolduğunu söyledi.

Xi'an'daki belediye acil durum yönetimi yetkililerine göre kaza, Chang'an Bölgesi'nin eteklerindeki Luanzhen Kasabası'na bağlı bir köyde akşam saat 6 sularında meydana geldi.

Yetkililer, kaya ve toprak kaymasının iki konutun yanı sıra yollara, köprülere ve güç kaynağı tesislerine de zarar verdiğini söyledi. Kurtarma ekipleri şu ana kadar mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.