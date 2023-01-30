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Xi'an'da Işık ve Fener Denizinin Havadan Görünümü

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Xi'an'da Işık ve Fener Denizinin Havadan Görünümü

Xİ'AN, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xi'an; görülmeye değer manzaraları, rengarenk ışıkları ve fenerleriyle çok sayıda turisti kendine çekiyor.

Xi'an'da Işık ve Fener Denizinin Havadan Görünümü28 Ocak 2023 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın bir bölgesi olan Her Zaman Parlak Şehir Datang'ın etkileyici gece manzarası görülüyor. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Xİ'AN, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xi'an; görülmeye değer manzaraları, rengarenk ışıkları ve fenerleriyle çok sayıda turisti kendine çekiyor.

Xi'an'da Işık ve Fener Denizinin Havadan Görünümü28 Ocak 2023 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın güneyindeki Dev Yaban Kazı Pagodası meydanının gece manzarası görülüyor. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Xi'an'da Işık ve Fener Denizinin Havadan Görünümü26 Ocak 2023 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın tarihi kent surlarındaki fenerler görülüyor. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Xi'an'da Işık ve Fener Denizinin Havadan Görünümü28 Ocak 2023 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın bir bölgesi olan Her Zaman Parlak Şehir Datang'ın etkileyici gece manzarası görülüyor. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Xi'an'da Işık ve Fener Denizinin Havadan Görünümü26 Ocak 2023 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın tarihi kent surlarındaki fenerler görülüyor. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Xi'an'da Işık ve Fener Denizinin Havadan Görünümü26 Ocak 2023 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın tarihi kent surlarındaki fenerler görülüyor. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Xi'an'da Işık ve Fener Denizinin Havadan Görünümü24 Ocak 2023 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın bir bölgesi olan Tang Cenneti'ndeki fenerler görülüyor. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Xi'an'da Işık ve Fener Denizinin Havadan Görünümü24 Ocak 2023 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın bir bölgesi olan Tang Cenneti'ndeki fenerler görülüyor. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Xi'an'da Işık ve Fener Denizinin Havadan Görünümü24 Ocak 2023 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın bir bölgesi olan Tang Cenneti'ndeki fenerler görülüyor. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Xi'an'da Işık ve Fener Denizinin Havadan Görünümü28 Ocak 2023 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın bir bölgesi olan Her Zaman Parlak Şehir Datang'ın etkileyici gece manzarası görülüyor. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Xi'an'da Işık ve Fener Denizinin Havadan Görünümü28 Ocak 2023 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın güneyindeki Dev Yaban Kazı Pagodası meydanının gece manzarası görülüyor. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

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Xi'an'da Işık ve Fener Denizinin Havadan Görünümü28 Ocak 2023 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın güneyindeki Dev Yaban Kazı Pagodası meydanının gece manzarası görülüyor. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

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Xi'an'da Işık ve Fener Denizinin Havadan Görünümü28 Ocak 2023 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın güneyindeki Dev Yaban Kazı Pagodası meydanının gece manzarası görülüyor. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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