Xi, Alabora Olan Açık Deniz Balıkçı Gemisi İçin Ekipleri Seferber Etti

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hint Okyanusu'nun iç kesiminde alabora olan Çin açık deniz balıkçı gemisinde kaybolanların kurtarılması için her türlü çalışmanın yürütülmesi talimatını verdi.

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hint Okyanusu'nun iç kesiminde alabora olan Çin açık deniz balıkçı gemisinde kaybolanların kurtarılması için her türlü çalışmanın yürütülmesi talimatını verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Salı günü saat 03.00 civarında meydana gelen olayın ardından söz konusu talimatı vererek ilgili departmanlara hızla acil müdahale mekanizmalarını harekete geçirmeleri çağrısı yaptı.

17 Çinli, 17 Endonezyalı ve 5 Filipinli denizciden oluşan 39 kişilik mürettebattan haber alınamıyor.

Xi, soruşturmanın derinleştirilmesini, can ve mal güvenliğinin sağlanması için açık deniz operasyonlarındaki potansiyel güvenlik risklerine ilişkin erken uyarı sisteminin geliştirilmesini istedi.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi olan Çin Başbakanı Li Qiang, can kayıplarını azaltmak, deniz ulaşım ve üretiminin güvenliğini sağlamak amacıyla balıkçı gemilerinin güvenlik yönetimini güçlendirmek üzere her türlü çalışmanın yürütülmesi çağrısında bulundu.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Shandong eyaleti, kurtarma çalışmalarının organize edilmesine yönelik acil müdahale mekanizmalarını harekete geçirdi. Olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.