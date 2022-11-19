Xi, ABD Başkan Yardımcısıyla Görüşmesinde Yanlış Hesapları Azaltmak İçin Daha Fazla İkili Anlayış Beklediğini Söyledi

BANGKOK, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cumartesi günü Bangkok'ta yaptığı açıklamada, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri'nin, ikili ilişkileri yeniden sağlıklı ve istikrarlı bir gelişme yoluna sokmak için karşılıklı anlayışı daha da ilerletmelerinin, yanlış algılamaları...

BANGKOK, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cumartesi günü Bangkok'ta yaptığı açıklamada, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri'nin, ikili ilişkileri yeniden sağlıklı ve istikrarlı bir gelişme yoluna sokmak için karşılıklı anlayışı daha da ilerletmelerinin, yanlış algılamaları ve yanlış hesapları azaltmalarının ve birlikte çalışmalarının beklendiğini söyledi.

Xi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in bu açıdan olumlu bir rol oynamasını umduğunu belirtti. Xi, bu açıklamayı Harris ile, 29. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı sırasında Harris'in isteği üzerine gerçekleşen kısa görüşmesinde yaptı.

Xi, Bali'de ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin stratejik ve yapıcı bir görüşme olduğunu ve Çin-ABD ilişkilerine yön vermesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Harris de liderler arası bu görüşmenin bir başarı olduğunun altını çizdi. ABD tarafının Çin ile bir çatışma veya mücadele istemediğini vurgulayan Harris iki tarafın küresel konularda birlikte çalışmaları ve iletişim hatlarını açık tutmaları gerektiğini söyledi.

Xi ve Biden Pazartesi günü, 17. G20 Zirvesi'ne katıldıkları Bali'de, Çin-ABD ilişkilerinde stratejik öneme sahip konular ve önemli küresel ve bölgesel sorunlar hakkında samimi ve derinlemesine bir görüş alışverişinde bulunmuştu.