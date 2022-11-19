Xi, 6. Çin-Güney Asya Fuarı'na Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de Cumartesi günü açılan 6. Çin-Güney Asya Fuarı'na bir kutlama mesajı gönderdi.

Xi, mesajda dost birer komşu ve kalkınma ortağı olan Çin ve Güney Asya ülkelerinin ortak geleceğe sahip bir toplum olduğunu söyledi.

Xi, iki tarafın geçtiğimiz yıllarda her açıdan uygulamaya dönük işbirliğini derinleştirdiğine ve taraflar arasındaki ticaret ve ekonomik alışverişin güçlü ivmesini koruduğuna ve bunun tüm ülke insanlarına fayda sağladığına işaret etti.

Xi Çin'in, birlikte daha müreffeh ve daha parlak bir gelecek kuracak şekilde, dayanışma ve işbirliğinin artırılması ve kalkınmanın sağlanması konularında mutabakata varılması, işbirliğinde daha fazla büyüme sağlayıcı hususun yaratılması, Kuşak ve Yol işbirliğinin yüksek bir kaliteyle geliştirilmesinin ilerletilmesi ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulamaya konulması için tüm ülkelerle çalışmaya istekli olduğunu ve Çin-Güney Asya Fuarı'nın bu bakımdan bir platform olduğunun altını çizdi.

"Yeni Kalkınma için Yeni Fırsatlar" temasıyla düzenlenen fuar, Çin Ticaret Bakanlığı ve Yunnan Eyaleti Halk Hükümeti tarafından ortaklaşa gerçekleştiriliyor.