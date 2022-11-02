Xi, 31. Arap Birliği Zirvesi'ni Kutladı

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü Arap Birliği Konseyi dönem başkanı Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'e, Cezayir'in başkenti Cezayir'de 31. Arap Birliği Zirvesi'nin toplanması dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi.

Xi mesajında, Arap dünyasında birlik yoluyla güç bulmaya kararlı olan Arap Birliği'nin, Ortadoğu'da barış ve istikrarı aktif olarak ilerlettiğini ve çok taraflılığı ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak için aralıksız çaba sarf ettiğini kaydetti.

Çin Devlet Başkanı, Cezayir'in Arap ülkeleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmeye yönelik uzun dönem taahhüdünü, gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını korumadaki aktif rolünü ve Çin ile Arap ülkeleri arasındaki toplu işbirliğine verdiği önemi takdir ettiğini belirtti.

Çin'in Cezayir ve diğer Arap ülkeleriyle ebedi bir dostluk kurduğunu kaydeden Xi, son yıllarda siyasi karşılıklı güvenin giderek daha fazla sağlamlaştığını, Kuşak ve Yol işbirliğinin somut ilerleme kaydettiğini ve çeşitli alanlarda pratik işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ifade etti.

Xi, Kovid-19 salgını karşısında Çin ve Cezayir'in, zor zamanlarda birbirlerini destekleyerek ve yardım ederek Güney-Güney İşbirliği için iyi bir model oluşturduklarının altını çizdi.

Xi Çin'in, Çin-Arap ilişkileri için parlak bir gelecek yaratmak ve dünya barışına ve kalkınmasına katkılarda bulunmak amacıyla yeni bir dönem için ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu oluşturmaya yönelik ortak bir çaba içinde karşılıklı desteği artırmak ve işbirliğini genişletmek üzere Arap ülkeleriyle birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurguladı.