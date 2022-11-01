Xi, 2022 Dünya Şehirler Günü İçin Kutlama Mektubu Gönderdi

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü eşzamanlı olarak Shanghai'da düzenlenen 2022 Dünya Şehirler Günü Özel Etkinliği ve İkinci Küresel Şehirler Sürdürülebilir Gelişim Konferansı'na birer tebrik mektubu gönderdi.

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü eşzamanlı olarak Shanghai'da düzenlenen 2022 Dünya Şehirler Günü Özel Etkinliği ve İkinci Küresel Şehirler Sürdürülebilir Gelişim Konferansı'na birer tebrik mektubu gönderdi.

Xi mektubunda, "Daha İyi Şehir, Daha İyi Yaşam" kavramını hayata geçirerek, Dünya Şehirler Günü Özel Etkinliğinin, küresel bazda şehirlerin sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeye adanmış olduğunu ve kazan-kazan işbirliği ve karşılıklı refahı içeren kapsayıcı, dengeli ve koordineli bir kalkınma modelinin ortaklaşa oluşturulması için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Xi, dünya genelindeki tüm şehirleri Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ne aktif katılım göstermeye, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Yeni Kentsel Gündem'in uygulanmasını hızlandırmaya, etkili ekonomik düzelmeyi kolaylaştırmaya, ekolojik ortamı iyileştirmeye, kentsel yönetişimi iyileştirmeye ve küresel sürdürülebilir kalkınmayı ortaklaşa desteklemeye çağırdı.

Çin İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Shanghai belediye yönetimi ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen ve ana teması "Yerel Davran Küresel Ol" olarak belirlenen etkinlik için Pazartesi günü Shanghai'da açılış töreni düzenlendi.