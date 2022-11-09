Xi, 2022 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi'ne Tebrik Mektubu Gönderdi

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Wuzhen'de başlayan 2022 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi'ne bir tebrik mektubu gönderdi.

Mektupta Xi, dijital teknolojinin tüm alanlara ve tüm ekonomik ve sosyal kalkınma sürecine giderek daha fazla entegre edildiğini ve insanların iş, günlük yaşam ve sosyal yönetişime yaklaşımlarında köklü değişiklikler getirdiğini belirtti.

Xi, dijitalleşmenin getirdiği fırsatlar ve zorluklarla karşı karşıya kalan uluslararası toplumu, birlikte daha adil ve daha eşitlikçi, daha açık ve kapsayıcı, daha güvenli, daha istikrarlı ve daha canlı bir siber alan inşa etmeye çağırdı.

Xi'ye göre Çin, dijital kaynakların ortak inşası ve paylaşımı, canlı dijital ekonomi, verimli dijital yönetişim, gelişen dijital kültür, etkin garantili dijital güvenlik ve karşılıklı yarar sağlayan dijital işbirliğini içeren küresel bir dijital kalkınma yolunu alevlendirmek için dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle birlikte çalışmaya istekli.

Xi, siber alanda ortak bir geleceği olan, dünya barışına ve kalkınmasına ve insan uygarlığının ilerlemesine bilgelik ve güç katan bir topluluk inşa etmek amacıyla çabaların hızlandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Zirve Çarşamba günü "Bağlantılı bir Dünyada Ortak Dijital Geleceğe Doğru - Siber Alanda Ortak Geleceğe Sahip bir Topluluk İnşa Etme" temasıyla başladı.