Xi, 15. Çin-Latin Amerika Girişimciler Zirvesi'ne Yazılı Mesaj Gönderdi

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü, 15. Çin-Latin Amerika Girişimciler Zirvesi'nin açılış töreninde okunmak üzere yazılı bir mesaj gönderdi.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü, 15. Çin-Latin Amerika Girişimciler Zirvesi'nin açılış töreninde okunmak üzere yazılı bir mesaj gönderdi.

Xi, Çin'in temel ulusal politikası olan dışa açılmaya bağlı kalacağını, dışa açılmanın kazan-kazan stratejisini sıkı bir şekilde izleyeceğini, ekonomik küreselleşmede doğru istikamette ilerleyeceğini, Çin'in yeni kalkınmasıyla dünyaya yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğini, açık bir dünya ekonomisi kurulmasına katkıda bulunacağını ve Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri (LAC) dahil tüm dünya ülkelerinin insanlarına daha fazla fayda sağlayacağını söyledi.

Xi, Çin-Latin Amerika Girişimciler Zirvesi'nin 15 yıl önce kuruluşundan bu yana girişimcilere hizmet vermeye odaklanarak Çin-Latin Amerika ekonomik ve ticari işbirliğine katkıda bulunulmasında ve bunun yanı sıra iki taraflı halklar arası alışverişlerin derinleştirilmesinde önemli bir rol oynadığına işaret etti.

Çin-Latin Amerika ilişkilerinin eşitlik, karşılıklı fayda, inovasyon, açıklık ve ortak faydaya dayalı yeni bir döneme girdiğini belirten Xi, iş dünyasının Çin-Latin Amerika arasındaki uygulamaya dönük işbirliğinde yeni bir güç olmasının yanı sıra ikili bağların büyümesinin hem sağlayanı hem de faydalananı olduğunu sözlerine ekledi.

Xi, iş dünyasından dostlarımızın ortak geleceğe sahip Çin-LAC toplumunun kurulmasının ilerletilmesine yeni ve daha büyük katkılar yapmak amacıyla önlenemez ve öncü girişimcilik ruhunu ilerletmeye devam etmelerinin ve açık kalkınmanın destekçileri, yenilikçi kalkınmanın liderleri ve ortak kalkınmanın hayata geçirenleri olarak hareket etmelerinin beklendiğini belirtti.

Ekvator Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso da Çin-LAC Girişimciler Zirvesi'nin açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.