Xbox ve Bethesda'dan sürpriz etkinlik: Tarih verildi - Haberler

Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan E3'ün bu yıl düzenlenmemesi sonrasında, lansman boşluğunun doldurulması gerekiyor. Her ne kadar Summer Game Fest yapılacak olsa da, Microsoft kendi Xbox ve Bethesda Games Showcase'ini çoktan planladı.

Xbox Games Showcase Extended ne zaman yapılacak?

Xbox ve Bethesda'nın 12 Haziran tarihinde bir oyun etkinliği yapacağını biliyoruz. Pazar günü gerçekleşecek duyuru kapsamında Microsoft; yeni oyunlarının fragmanını, güncellemelerini ve oyuncuların merak ettiklerini açıklayacak. Fakat bu etkinliğe ek olarak sürpriz bir lansmanın daha yapılacağı aktarıldı.

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Xbox Games Showcase Extended (Genişletilmiş Xbox Oyunları Lansmanı) olarak adlandırılan bu etkinlik ise 14 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Aslında isminde de anlayacağınız üzere farklı oyunlar duyurulmayacak, sadece tanıtılmış oyunlarla ilgili daha fazla içeriğe yer verilecek.

Xbox ve Bethesda Games Showcase'de neler duyurulacağını henüz bilmiyoruz, ancak Bethesda'nın çok beklenen oyunu Starfield ile ilgili daha fazla bilgi paylaşılacak gibi görünüyor. Starfield'i bir süre önce 2023'e erteleyen Bethesda, bilim kurgu oyunuyla ilgili oynanış videosu gösterebilir.

Starfield ile ilgili bilgilere ek olarak Microsoft'un, yeni bir Forza oyunu ve Fable serisinin devam oyununu duyurabileceği düşünülüyor.

Geçen yıl yapılan Xbox Games Showcase'te Forza Horizon 5, Senua's Saga: Hellblade II, STALKER 2, Flight Simulator ve bazı üçüncü taraf oyunlar sunulmuştu. Bundan dolayı yeni etkinliğin de dolu dolu geçmesini bekliyoruz.

Microsoft, 'genişletmiş' etkinliğiyle ilgili henüz ayrıntı vermemiş olsa da, lansmanın 90 dakika kadar süreceği belirtildi. Bu, showcase sırasında birtakım röportajlar ve ek oyun videoları göreceğimiz anlamına geliyor olabilir.

Teknoloji devi ayrıca YouTube, Twitch, Facebook gibi platformlar üzerinden canlı yayın yapacağını söyledi. 90 dakikalık yayın, video olarak daha sonra izlenebilecek.

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