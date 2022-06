Xbox Live Gold'un Haziran 2022 ücretsiz oyunları belli oldu! - Haberler

Microsoft, oyun konsolu tarafındaki başarısını başlattığı abonelik hizmetleriyle sürdürüyor. Her ay Game Pass dahil çeşitli servislerine yeni oyunlarla güncelleyen şirket, Haziran 2022 takvimini de duyurdu. Xbox Live Gold haziran ayı ücretsiz oyunları belli oldu.

Xbox Live Gold Haziran 2022 oyunları

Microsoft, Games with Gold programı kapsamında Xbox Live Gold ve Game Pass Ultimate üyelerine özel Haziran 2022 oyunlarını açıkladı. Bu ayki yapımlar Xbox One ve Xbox 360 konsollarını kapsarken, geriye uyumluluk desteği sayesinde Xbox Series S|X kullanıcıları da bu oyunlardan mahrum kalmıyor.

Live Gold ve Game Pass Ultimate üyeleri, bu oyunları belirlenen zaman aralığı içerisinde kütüphanelerine eklemeleri halinde abonelikleri devam ettiği sürece oynama imkanına sahip olacak.

Merakla beklenen Game Pass haziran oyunları açıklandı

İşte ücretsiz hale getirilen Oyunlar ;

Xbox One:

Aven Colony – 1 – 30 Haziran

Project Highrise: Architect's Edition – 16 – 15 Temmuz

Xbox 360:

Super Meat Boy – 1 – 15 Haziran

Raskulls – 16 – 30 Haziran

Bunun dışında Game Pass Haziran 2022 ilk kısım takvimi ise şöyle;

Eklenecek tüm oyunların listesi:

For Honor: Marching Fire Edition (Bulut, Konsol ve PC)

Ninja Gaiden: Master Collection (Konsol ve PC)

Assassin's Creed Origins (Bulut, Konsol ve PC)

Chorus (Bulut, Konsol ve PC)

Disc Room (Bulut, Konsol ve PC)

Spacelines from the Far Out (Konsol ve PC)

15 Haziran itibariyle kaldırılacak oyunlar:

Darkest Dungeon (Bulut, Konsol ve PC)

Dungeons & Dragons: Dark Allience (Bulut, Konsol ve PC)

GreedFall (Bulut, Konsol ve PC)

Limbo (Bulut, Konsol ve PC)

Worms Rumble (Bulut, Konsol ve PC)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xbox Live Gold Haziran 2022 oyunları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

