X'in Avukatı Gürkaynak, Ekrem İmamoğlu'nun Hesabına Erişim Engeli Getiren Hakimlik Kararına İtiraz Etti

(İSTANBUL) - Avukat Gönenç Gürkaynak, Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına itiraz başvurusunda bulundu. Dilekçede, "Öne çıkan bir siyasi figürün X hesabının tümünün erişime engellenmesi, ifade özgürlüğünün temel anayasal güvencesini bastırmakta, özgür politik tartışma alanını tehlikeye atmakta ve demokratik bir toplumun temel ilkeleriyle çelişmektedir" denildi.

Avukat Gönenç Gürkaynak, yaptığı açıklamada, sosyal medya platformu X'in serbest avukatı sıfatıyla ve X talebiyle, 8. Sulh Ceza Hakimliğinin Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının tamamına erişim engeli getiren karara karşı itirazda bulunduğunu bildirdi.

Gürkaynak, "İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğine 27 sayfalık itiraz dilekçem ve ekleriyle beraber toplam 765 sayfalık itiraz dosyam sunulmuştur" bilgisini verdi.

İmamoğlu'nun erişim engeline neden olan paylaşımı

İtiraz dilekçesinde, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, TCK'nın 214. maddesi ile düzenlenen "suç işlemeye tahrik"

suçunun unsurlarını oluşturduğu iddia edilen paylaşımın spesifik URL adresini belirtmek yerine, gönderi içeriğinin tamamını alıntılamayı tercih ettiği belirtilerek, İmamoğlu'nun 24 Nisan tarihli X hesabından yaptığı paylaşıma yer verildi. Söz konusu paylaşım şöyle:

"Milletimize tam bir sefalet yaşatan bu bir avuç muhterise soruyorum; Usulsüz yargılama ve operasyonlar, tutuklamalar, ben dahil birçok insanının pislik içindeki nezarette günlerce bekletildiği gözaltı süreçleri, kayyumlar vs ile siz neye hizmet ediyorsunuz? Yalancı şahitler ve tanıklar üretmeyi, itirafçı ve iftiracı oluşturmayı, masumları tutuklamayı ya da tutuklamakla korkutmayı, 'hapisten çıkamazsınız' diyerek tehdit etmeyi yüce Türk yargısına nasıl yakıştırıyorsunuz?

Şimdi de avukatları gözaltına almanın, korkutmanın ve insanların görevlerini yapmalarını engelleme çabasındasınız. Yeter artık. Kimsiniz siz, kime ve neye hizmet ediyorsunuz? Kimden öğrendiniz bu usulleri? İnsanların namusuna ve haysiyetine saldırmaktan hicap duymuyor musunuz? Milletime sesleniyorum: Bu bir avuç muhteris, hem millete hem de devlete büyük zarar veriyorlar. Şikayetçi olun, susmayın ve sesinizi yükseltin."

"Orantısız bir tedbir"

İtiraz dilekçesinde, Hakimliğin, tanımlayıcı bir URL adresi olmadan, bir gönderiden alıntı yapılmak suretiyle ve tüm hesaba erişim engeli verilmediği takdirde suçun işlenmeye devam edeceğini belirterek ve herhangi bir gerekçe göstermeden bir X kullanıcı hesabına erişim engeli kararı vermesinin orantısız bir tedbir olduğu belirtildi.

Dilekçede, "Hukuka aykırı olduğu iddia edilen bazı içerikler barındırması nedeniyle bir X kullanıcı hesabının tamamının erişime engellenmesi orantısızdır ve ifade özgürlüğüne aykırıdır. İnternet ortamındaki sosyal medya akımı kişilerin fikir ve düşüncelerini serbestçe paylaşmaları amacıyla oluşturulmuştur. Sosyal medya içerisinde milyonlarca fikre sahip milyonlarca kullanıcı mevcuttur ve fikir ile düşünceler zaman zaman farklılık gösterebilmektedir. Bu açıdan karar, ihlalin gerçekleştiği ileri sürülen içerikleri ihtiva eden spesifik bir X hesabının tamamına erişimin engellenmesine karar verilmesi nedeniyle 5651 sayılı Kanun'un 8/A/3 maddesine aykırılık teşkil etmektedir" denildi.

Erişimin engellenmesi kararlarına karşı itiraz üzerine verilen kesin ve bağlayıcı mahkeme kararlarından alıntı yapılan dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilgili kararlarına yer verildi.

Dilekçede, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının gerekçesinde, "X hesabının tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesinin mümkün olamayacağını" belirttiği aktarılan dilekçede, "Bu belirtilmiş olsa da aynı hakimliğin en spesifik URL adreslerine (X hesabının tamamına yönelik olmamak üzere, yalnızca X hesabının paylaşımlarına ilişkin) erişimin engellenmesine hükmettiği kararları mevcuttur" denilerek, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından en spesifik URL adreslerine ilişkin verilen erişim engeli kararlarından birkaç tanesi hakimliğin takdirine sunuldu.

"Karar verene kadar kararı askıya almaya davet ediyoruz"

İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesinin kararının, Anayasa Mahkemesi'nce Anayasa'ya aykırı bulunan 5651 Sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında verildiği belirtilen dilekçede, Anayasa Mahkemesi'nin, bu yöndeki başvuruda, ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğini, ihlalin doğrudan kanundan kaynaklandığını tespit ettiği aktarıldı. Dilekçede, "Anayasa Mahkemesi, 8/A maddesine dayanılarak alınan kararlar sonucunda ortaya çıkan ihlali tespit ederken, mahkemeleri, 8/A maddesini Anayasa Mahkemesinin anayasal denetimine götürmeye çağırmaktadır. Bu bağlamda, Sayın Hakimliğinizi Anayasa'nın 152. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmaya ve Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili bir karar verene kadar Karar'ı askıya almaya davet ediyoruz" denildi.

Karara konu paylaşımda, yalnızca belirli bir grup insanın "muhteris" kelimesi ile eleştirildiği ve paylaşımın muhataplarına "şikayetçi olmaları, susmamaları ve seslerini yükseltmeleri" çağrısında bulunulduğu aktarılan dilekçede, "Paylaşımın tonu ve sunuluş biçimi birlikte değerlendirildiğinde, paylaşımın, takipçileri bir eylemde bulunmaya çağıran, teşvik eden, davet eden herhangi bir unsuru bulunmamaktadır. Paylaşım herhangi bir şiddet unsuru içermediği için ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir" tespiti yapıldı.

Karara konu X hesabının, ana muhalefet partisini temsil eden, en önde gelen siyasi figürlerden birine ait olduğu vurgulanan dilekçede, "Bu kişinin X hesabının tamamına erişimin engellenmesi, yalnızca o kişinin siyasi bir figür olarak bireysel ifade özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğurmakla sınırlı kalmayıp, Türk toplumu için özellikle kritik bir zamanda, siyasal tartışma özgürlüğüne de baskı koyulması sonucunu meydana

getirecektir. Hukuk doktrininde, siyasi figürlere sağlanması gereken yasal korumalar, işleyen bir demokrasinin temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Dilekçede, ifade özgürlüğüne ilişkin Necmettin Erbakan ile Selahattin Demirtaş hakkında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararlarından atıflara da yer verildi.

"Tutuklu olması, kendisinin X hesabının tamamına erişim engeli getirilmesini meşrulaştıramaz"

"Kararda, Ekrem İmamoğlu tarafından paylaşılan gönderinin kamu düzenini tehdit ettiği"nin öne sürüldüğü aktarılan itiraz dilekçesinde, şunlar kaydedildi:

"Ancak paylaşım okunduğunda Ekrem İmamoğlu'nun ilgili paylaşımının sadece kamu hizmeti ile görevlendirilmiş siyasi figürlere yönelik eleştiri içerdiği ve bunun da ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği izahtan varestedir. Demokratik bir toplumun temel yapı taşlarından biri olan ifade özgürlüğü, siyasi tartışmalarda belirleyici bir öneme sahiptir.

Tüm bu açıklananlar ışığında, öne çıkan bir siyasi figürün X hesabının tümünün erişime engellenmesi ifade özgürlüğünün temel anayasal güvencesini bastırmakta, özgür politik tartışma alanını tehlikeye atmakta ve demokratik bir toplumun temel ilkeleriyle çelişmektedir."

Hakimlik kararında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Ekrem İmamoğlu'nun mevcut durumda tutuklu bulunuyor olması sebebiyle, gönderileri kendisinin paylaşmıyor olma ihtimaline binaen Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmesini talep ettiği"nin de aktarıldığı dilekçede, "Ancak bu gibi bir gerekçe, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında bir X hesabının tümüne erişim engeli

uygulanmasına gerekçe olarak gösterilemeyecektir. Gerçek hesap sahibi tarafından atanmış başka kişilerin bir X hesabını yönetmesine yasal bir engel olmadığından, Ekrem İmamoğlu'nun şu anda tutuklu olması, kendisinin X hesabının tamamına erişim engeli getirilmesini meşrulaştıramaz" denildi.