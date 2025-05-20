Wuyishan'ın UNESCO'ya Giren Geleneksel Çay İşleme Tekniği

Wuyishan'ın UNESCO'ya Giren Geleneksel Çay İşleme Tekniği
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Çin'in Wuyishan kenti, dünya çapında tanınan Wuyi kaya çayının yapım tekniği ile 2006'dan beri ulusal somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor. Bu değerli çay, 2022'de UNESCO tarafından da tanındı.

WUYİSHAN, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in önemli bir çay üretim üssü olan Wuyishan kenti, bir tür "oolong çayı" çeşidi olan meşhur Wuyi kaya çayına ev sahipliği yapıyor. 2006 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine giren Wuyi kaya çayı yapım tekniği, 2022'de de UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirasına dahil edilen "Çin'deki geleneksel çay işleme teknikleri ve ilgili sosyal uygulamalar" içerisinde listeleniyordu. Bölgede gelişen çay endüstrisinin temelleri köklü çay kültürüne, çay yetiştiriciliği için uygun iklime, zengin çay kaynaklarına ve teknolojik desteğe dayanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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