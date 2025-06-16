Wutip Tayfunu Vietnam'ı Vurdu: Altı Kişi Hayatını Kaybetti
Vietnam'ın orta kesimlerinde Wutip Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar ve su baskınları sonucu en az altı kişi yaşamını yitirirken, bir kişi hala kayıp.
HANOİ, 16 Haziran (Xinhua) -- Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesi'nin pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Vietnam'ın orta kesimlerinde Wutip Tayfunu'nun tetiklediği şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle en az altı kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise hala kayıp.
Kaynak: Xinhua / Güncel