Wutip Tayfunu Vietnam'ı Vurdu: Altı Kişi Hayatını Kaybetti

HANOİ, 16 Haziran (Xinhua) -- Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesi'nin pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Vietnam'ın orta kesimlerinde Wutip Tayfunu'nun tetiklediği şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle en az altı kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise hala kayıp.