Wuhan, Yetenek ve Yatırım Çekmek İçin Yurtdışındaki Çinliler Konferansı Düzenledi

WUHAN, 17 Kasım (Xinhua) -- 22. Yurtdışındaki Çinliler Çin'de Öncülük ve Kalkınma Konferansı, Çarşamba günü Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da başladı. Konferansa, yurtiçi ve yurtdışından 500'ün üzerinde konuk katılıyor.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Wu Weihua, yurtdışındaki Çinlilerin Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasının teşvik edilmesine, Çin kültürünün yayılmasına ve Çin'le yabancı ülkeler arasındaki alışverişlerin ve işbirliğinin güçlendirilmesine olan katkılarından övgüyle bahsetti.

Wu, yurtdışındaki Çinlilerin yurtseverlik geleneğini ve vatan sevgisini ileri taşıması gerektiğini söyledi.

Konferans; Hubei eyalet hükümeti, Devlet Konseyi Yurtdışındaki Çinlilerin İşleri Ofisi ve Wuhan Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

İlk olarak 2001 yılında düzenlenen konferans, yurtdışındaki Çinli yetenek ve yatırımların ülkeye çekilmesine çalışıyor. Bu yılın konferansı, bilimsel ve teknolojik inovasyon odaklı kalkınma ve kırsal canlanma konularına odaklanacak.