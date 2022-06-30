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Wuhan'dan İstanbul'a iki yılı aşkın aradan sonra ilk uçuş

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Wuhan'dan İstanbul'a iki yılı aşkın aradan sonra ilk uçuş

Koronavirüs nedeniyle uçuşların durdurulduğu Çin'in Wuhan şehrinden İstanbul'a, yaklaşık iki buçuk yıl aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti.

Koronavirüs nedeniyle uçuşların durdurulduğu Çin'in Wuhan şehrinden İstanbul'a, yaklaşık iki buçuk yıl aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti.

2020 yılının başından itibaren tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, birçok ülke sınırlarını kapatmış, bu nedenle uluslararası uçuşların büyük bir bölümü durmuştu. Vaka sayılarının azalmasına bağlı olarak uçuşlar her geçen gün artmaya devam ederken, İstanbul'a yeni bir uçuş noktası daha eklendi. Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti'nin havayolu şirketlerinden China Southern Airlines, salgın nedeniyle 24 Ocak 2020 tarihinde ara verdiği İstanbul uçuşlarına yeniden başladı. China Southern Airlines'ın CZ8021 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı 21.30 sıralarında İstanbul'a indi. İki yılı aşkın süre sonra gerçekleşen ilk seferin ardından konuya ilişkin, havalimanı işletmesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "China Southern Airlines bugün itibarıyla yeniden Wuhan-İstanbul seferlerine başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz" denildi.

Yeniden başlayan seferlerin ilk etapta haftada bir gün gerçekleştirileceği öğrenildi.

(Ferhat Yasak /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Koronavirüs İstanbul Wuhan Güncel Haberler

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