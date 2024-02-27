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WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'da gerçekleştirilecek

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WOW-Dünya Kadınlar Festivali, İstanbul'un üçüncü edisyonu olarak Beykoz Kundura'da düzenlenecek. Festival, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği tarafından destekleniyor ve Uluslararası Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Festivalin programlaması Esra Aysun tarafından hazırlandı ve birçok önemli isim etkinliğin danışma kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

WOW- Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'un üçüncü edisyonu 2-3 Mart'ta Beykoz Kundura'da gerçekleştirilecek.

Yapılan yazılı açıklamaya göre festival, British Council tarafından, Beykoz Kundura ortaklığı ve Birleşik Krallık merkezli WOW Vakfı iş birliğinde hayata geçirilecek.

Festival bu yıl, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliğinin yürüttüğü "Kadın ve Kız Çocuklarını Güçlendirme Stratejisi"nin uygulanmasına destek olmak ve Uluslararası Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği tarafından destekleniyor.

Etkinliğin programlaması, WOW İstanbul Küratörü ve British Council Sanat Direktörü Esra Aysun tarafından hazırlandı.

Asena Günal, Beril Sarıaltun, Buse Yıldırım, Hatiye Garip, Nurcan Baysal, Özlem Ece, Rümeysa Çamdereli, Seçil Epik ve Su Başbuğu festivalin danışma kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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