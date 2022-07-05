Wout Weghorst: "Burada olmak çok güzel" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Wout Weghorst: "Burada olmak çok güzel"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Hollandalı forvet Wout Werhorst, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Hollandalı forvet Wout Werhorst, İstanbul'a geldi. Golcü futbolcu Atatürk Havalimanı'nda ilk sözlerini söyledi ve "Burada olmak çok güzel" dedi.

Beşiktaş'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu golcü oyuncu Wout Weghorst, İstanbul'a geldi. Osnabrück'ten kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen golcü futbolcuyu 100'ün üzerinde Beşiktaş taraftarı karşıladı. Terminal çıkışında taraftarların karşılaması sonrasında şaşkınlığını gizleyemeyen Weghorst, burada yaptığı kısa açıklamada "Burada olmak çok güzel. Biliyorum çok uzun süredir bekliyorlardı. Biraz zaman aldı ama gerçekten çok güzel burada olmak" ifadelerini kullandı. Beşiktaşlı yetkililerin karşıladığı Weghorst, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrollerinin ardından statta tanıtım filmi çekilecek olan golcü futbolcu, takımın Avusturya kampına ise daha sonra katılacak.

(Bozhan Memiş - Yunus Kılıç - Samet Yalçın - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Havalimanı İstanbul Beşiktaş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title