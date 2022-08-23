Workup Girişimcilik Programı'nın 10. dönemi başlıyor

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu ve 5 yıldır kesintisiz devam eden Workup Girişimcilik Programı'nın 10. dönem girişimleri belli oldu.

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu ve 5 yıldır kesintisiz devam eden Workup Girişimcilik Programı'nın 10. dönem girişimleri belli oldu.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, bugüne kadar 119 girişimin kabul edildiği, 87 girişimin mezun olduğu program; fintek, yapay zeka çözümleri, web3, metaverse, blockchain gibi alanlarda faaliyet gösteren, İş Bankası ve iştirakleriyle birlikte iş birliği potansiyeli yüksek 9 yeni girişimle 10'uncu dönemini başlatıyor.

Yeni döneme Abonesepeti, Finso, F-RAY, Hipokid, İnteraktif Kredi, Kaira, Magnus, Memotive ve Paff Studios girişimleri katılıyor.

Programın hibrit olarak sürdürülen 9'uncu dönemi, Haziran ayında yapılan Demo Day etkinliği ile tamamlanmıştı. Yeni dönemde de hibrit bir çalışma düzeni ile sürecek programda girişimler, mentorlar ve program ekibi dönem dönem fiziki olarak da buluşacak.

Girişimlerin hızlanmalarına yardımcı olan Workup Programı'nın 10'uncu döneminde girişimler, Hackquarters yürütücülüğünde ve Kolektif House ev sahipliğinde 4 ay boyunca alanında uzman mentorlar, banka iştirakleri, ekosistem temsilcileriyle bir araya gelecek.

Workup.ist internet sitesi üzerinden başvuruların yıl boyunca açık olduğu programa dahil olacak girişimler, sunumlarının ardından Workup takımı ve mentorların değerlendirmeleriyle belirleniyor.

Programa kabul edilmelerinin ardından girişimlerin güncel durumları ve desteğe ihtiyaç duydukları noktalar birebir görüşmelerle tespit ediliyor. Uygun eşleştirmeler ve yönlendirmeler yapılarak girişimlere ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş bir program hazırlanıyor.

İş birliği ve mentorluktan yatırım imkanlarına erişime kadar çok yönlü destek

Programda kendi alanlarında uzman kişilerden mentorluk, girişimlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim, ücretsiz bulut ve sunucu kullanım hakkı gibi destek paketleri sunuluyor.

Girişimlere bu süreçte ayrıca, İş Bankası Grubu iştirakleri başta olmak üzere iş birliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurt içi ve yurt dışı fiziki ve online etkinliklere katılım hakkı, basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanağı da sağlanıyor.

Workup girişimleri, program boyunca Kolektif House Levent'te ofis desteğinin yanı sıra yerli ve global çok sayıda iş ortağının startuplara yönelik çözüm ve hizmetleri için ücretsiz ya da indirimli kullanım hakkına sahip oluyor.

Açıklamada, Workup Programı 10'uncu dönemine seçilen 9 girişim Abonesepeti, Finso, F-Ray, Hipokid, İnteraktif Kredi, Kaira Network, Magnus, Memotive ve Paff Studios şeklinde sıralandı.