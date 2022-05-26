WordPress 6.0 'Arturo' yayınlandı! İşte yenilikler - Haberler

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WordPress 6.0 'Arturo' yayınlandı! İşte yenilikler

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WordPress 6.0 'Arturo' yayınlandı! İşte yenilikler

İçerik Yönetim Sistemleri pazarında yüzde 50'nin üzerinde paya sahip WordPress için yeni güncelleme yayında. İşte WordPress 6.0 Arturo

İçerik Yönetim Sistemleri (CMS) pazarında yüzde 50'nin üzerinde pazar payına sahip WordPress, dünyanın dört bir yanındaki pek çok web sitesinin altyapısını oluşturuyor. WordPress PHP ve MySQL üzerine kurulan ve GPLv2 lisansı altında dağıtılan açık kaynak kodlu yazılımın yeni sürümü bir süre önce yayınlandı. İşte WordPress 6.0 Arturo…

WordPress 6.0 Arturo güncellemesi ve yenilikleri

WordPress 6.0, adından da anlaşılacağı üzere Grammy ödüllü caz müzisyeni Arturo O'Farrill'den ilham alıyor. Yaklaşık 1.000 geliştirme ve hata düzeltmesini bünyesinde barındıran sürümün kararlılık, performans ve güvenlik gibi geliştirmelerden daha fazla yararlanılması için yüklenmesi öneriliyor.

WordPress 6.0 Arturo güncellemesiyle gelen yenilikler;

Gelişmiş Yazma Deneyimi

Stil Değiştirme

Daha Fazla Şablon Seçeneği

Entegre Modeller – Desenler

Ek Tasarım Araçları (Yeni sınır kontrolleri, renkler için şeffaflık seviyeleri, alandan tasarruf sağlayan yeni renkli panel tasarımı gibi özellikler)

Daha İyi Liste Görünümü

Blok Kilitleme Kontrolleri

İyileştirilmiş Performans

Erişilebilirliği artırmaya yönelik 50'den fazla güncelleme

Twitter, WordPress'e rakip oluyor

WordPress nasıl güncellenir?

Web sitenizi WordPress 6.0'a güncellemek için admin paneline giriş yapın. Başlangıç yani Dashboard sekmesinde görmüş olduğunuz "Şimdi güncelle" butonuna tıklayın. Daha sonra yeni sürüme geçme işlemi işlemini başlayacak. İşlem tamamlanana kadar siteniz bakım modunda kalacak, sonrasında ise normal seyrine geri dönecektir. Ayrıca arka planda güncellemeleriniz açıksa otomatik olarak yükleyebilirsiniz.

WordPress 6.0 Arturo sürümünde emeği geçen geliştiricilere de teşekkür edildi. Bu kapsamda paylaşılan isimler şöyle;

Matt Mullenweg

Héctor Prieto

Anne McCarthy

Peter Wilson

Adam Zielinski

Greg Ziólkowski

Ahmed Chaion

Colin Stewart

Nick Diego

Birgit Pauli-Haack

Milana Cap

Abha Thakor

Dan Soschin

Piotrek Boniu

Brian Alexander

Channing Ritter

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