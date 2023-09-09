Woody Allen, Yunanistan'ın başkenti Atina'da konser verdi

Ünlü Sanatçı Woody Allen, Yunanistan'ın başkenti Atina'da müzisyen kimliği ile sahne aldı.

Atina Akropolisi'nin yanındaki antik Herodes sahnesinde sevenlerinin karşısına klarneti ile çıkan Allen'a sahnede New Orleans Jaz Grubu eşlik etti.

Allen, yönetmenliğini yaptığı yeni filmi "Coup de Chance"ın tanıtımını yapmak üzere Atina'ya gelmişti.