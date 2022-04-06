WOO X Türkçe dil desteğini kullanıma sundu

2021 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarına giriş yaptığını duyuran WOO Network'ün merkezi borsası WOO X, web sitesinde ve mobil uygulamasında Türkçe dil desteğini kullanıma sundu. Türkiye'deki kullanıcılar eklenen dil desteği sayesinde kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Derin likidite ağı olan WOO Network, İngilizce ve Çince'den sonra sunduğu dil seçeneklerine Türkçeyi de ekledi. WOO Network, merkezi borsası olan WOO X'e Türkiye'deki yatırımcıların yatırım ve borsa işlemlerinin daha kolay yapabilmesini sağlamak amacıyla Türkçe dil desteğini kullanıma sundu.

RUSÇA, PORTEKİZCE VE UKRAYNACA DİL DESTEĞİ DE EKLENDİ

WOO Network, 2021 yılının son çeyreğinde kripto sektöründe en önemli pazarlardan biri olan Türkiye'de operasyonlarına başladığını duyurmuştu. Türk yatırımcıların işlem kolaylığını artırmak amacıyla platformun dil seçenekleri arasına Türkçe eklendi. Global ölçüde büyüme stratejileri doğrultusunda platforma Türkçe'nin yanı sıra Rusça, Portekizce ve Ukraynaca dil desteği de eklendi.

WOO Network, 100'ün üzerinde ülkede sıfır komisyon maliyetiyle işlem yapma imkanı sağlıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel